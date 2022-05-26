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Посол ЛНР Мирошник: В Донбассе сдались в плен около восьми тысяч боевиков ВСУ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол ЛНР Мирошник: В Донбассе сдались в плен около восьми тысяч боевиков ВСУ
Фото: mvs.gov.ua

Примерно восемь тысяч украинских военнослужащих сдались в плен силам ДНР и ЛНР. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

По его словам, ежедневно количество сдавшихся в плен украинских бойцов увеличивается на сотни.

— Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает, — рассказал Мирошник в эфире программы «Соловьев Live».

Он добавил, что число пленных и ликвидированных националистов будет только увеличиваться.

20 мая глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен Вооруженным силам РФ 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.

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