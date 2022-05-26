Роспотребнадзор назвал самый важный документ для туриста

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Медицинская страховка является очень важным документом для путешественника, особенно в условиях пандемии коронавируса. В случае необходимости обращения за медицинской помощью она покроет расходы на посещение поликлиники и прием врача. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты отметили, что в мире продолжается пандемия коронавируса, поэтому стоит принять дополнительные меры для собственной безопасности. В первую очередь они посоветовали изучить список стран, которые Ростуризм не рекомендует к путешествию. От поездки в государство, где наблюдается рост заболевших COVID-19, лучше отказаться. Также стоит проверить список требований к прибывающим туристам, который устанавливает каждая страна, например, предъявление справок об отсутствии коронавируса или сертификата о вакцинации.

Также в ведомстве посоветовали проверить туроператора, у которого человек покупает путевку. Важно убедиться, что фирма имеет достаточное финансовое обеспечение и что она внесена в Единый федеральный реестр туроператоров, передает Nation news.

Руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Усманский рассказал, где и когда российские туристы могут насладиться спокойным отдыхом.