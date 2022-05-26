Банк России снизил ключевую ставку до 11 процентов

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Центральный банк РФ объявил о снижении ключевой ставки до 11 процентов, ранее она составляла 14 процентов. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-служба регулятора.

— Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 базисных пунктов, до 11,00 процентов годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса, — говорится в сообщении.

При этом Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Согласно прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7 процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам в 2024 году, сообщает сайт регулятора.

Также стало известно об отмене запрета на короткие продажи акций и покупку валюты «с плечом» с 1 июня 2022 года. В Центробанке отметили, что размер «кредитного плеча», или заемных средств, будет уменьшен, такая мера будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.