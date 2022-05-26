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Психолог дала советы, как договориться с коллегами о температуре в помещении

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог дала советы, как договориться с коллегами о температуре в помещении
Фото: pixabay.com

В теплое время года многие сотрудников офисов не могут найти общий язык в вопросе проветривания помещения. Психоантрополог и психолог Яна Аурова дала советы, как людям найти общий язык и решить проблему.

Айрова отметила, что неумение прийти к общему знаменателю — это нередкое явление, которое привносит неудобства в коллектив, создает конфликты и напряженную обстановку.

По ее словам, решить проблему можно, начав непринужденную беседу, когда все сотрудники, работающие в одном помещении могут встретиться за чашкой чая и обсудить насущные вопросы.

— Именно в рамках такого формата легко найти точки соприкосновения, обсудить предпочтения каждого и создать идеальную картину взаимоотношений. Вариантов много. Можно прописать на бумаге все пожелания или недовольства, — отметила она в комментарии Nation News.

Также можно обсудить рабочие нюансы с начальством, которое может утвердить обязательный регламент для выполнения.

Как сохранять работоспособность и бодрость в плохую погоду — «Вечерняя Москва» выяснила в беседе со специалистами.

проветривание коллега Психология
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