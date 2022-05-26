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Собянин утвердил грант на диагностику хромосомной патологии плода у беременных

Александр Афонин
Город
Собянин утвердил грант на диагностику хромосомной патологии плода у беременных
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет выделен грант на продолжение пренатального тестирования беременных для выявления хромосомных аномалий развития плода. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Проект реализуют в столичных поликлиниках и больницах с марта 2020 года, новый грант позволит не останавливать исследования до 2023 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что грант в размере 311 миллионов рублей был выделен компании ООО «Эвоген». Он позволит продолжить реализацию проекта неинвазивной пренатальной диагностики в конце 2022 года и в 2023 году.

Помимо этого, часть выплаты будет направлена на продолжение внедрения других высокодостоверных методов молекулярно-генетических исследований плода, передает официальный сайт мэра Москвы.

Неинвазивное пренатальное тестирование — это высокоточный скрининговый метод оценки риска хромосомных аномалий плода. В его основе лежит анализ внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной женщины.

До этого Сергей Собянин выделил гранты на развитие современных методов ранней диагностики заболеваний. Они будут направлены на неинвазивное тестирование беременных и научные исследования генетических мутаций у пациентов с онкологическими заболеваниями.

предоставление грантов здравоохрание Сергей Собянин
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