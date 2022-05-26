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Собянин выделил гранты на развитие современных методов ранней диагностики заболеваний

Араз Салехов
Город
Собянин выделил гранты на развитие современных методов ранней диагностики заболеваний
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 мая, объявил о выделении еще двух грантов на генетические исследования в области ранней диагностики тяжелых заболеваний.

— Ранняя диагностика тяжелых заболеваний — одно из важнейших направлений московского здравоохранения. Выделили на генетические исследования в этой области еще два гранта, — заявил глава города.

Так, средства будут выделены на неинвазивное тестирование беременных, оно делается на основе результатов анализа крови, его точность составляет 99 процентов. Помимо этого, деньги выделят на научные исследования генетических мутаций у пациентов с онкологическими заболеваниями и их родственников. Они в свою очередь позволят вовремя выявлять некоторые виды рака и начинать их лечение, написал мэр в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Собянин заявил о поддержке и развитии московского бизнеса, а также поздравил жителей столицы с Днем российского предпринимательства. По его словам, в сфере малого и среднего бизнеса усердно работают 3,2 миллиона человек. При этом на ежедневной основе в столице регистрируется более 500 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

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