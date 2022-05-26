Столичные службы отремонтируют пешеходный переход на Севастопольском проспекте

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Россия, Москва, Севастопольский проспект, 52 Карта всех событий

Столичные службы начали работы, связанные с проведением капитального ремонта еще одного подземного пешеходного перехода на Севастопольском проспекте. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Стартовал капремонт еще одного подземного пешеходного перехода на Севастопольском проспекте. Работы проходят в районе Черемушки неподалеку от дома 52 по Севастопольскому проспекту, — говорится в сообщении.

Так, городские службы проведут замену старой керамической плитки на гранитной облицовке, приведут в порядок ступени лестничных сходов и напольного покрытия, обновят инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию, отопление, а также отремонтируют служебные помещения, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Напомним, что подобные работы проходят еще в двух подземных пешеходных переходах по Севастопольскому проспекту. Один из переходов расположен в Донском районе рядом с домом 1 по Севастопольскому проспекту. Второй — в районе Коньково, около дома 54б по Севастопольскому проспекту.