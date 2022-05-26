Фармацевтическая отрасль Москвы увеличила налоговые поступления на 38 процентов

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В период с января по март 2022 года производители лекарств и медицинских изделий перечислили в бюджет столицы более 4,5 миллиарда рублей — это на 38,4 процента больше показателей за тот же квартал 2021 года. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первом квартале 2022 года изготовители лекарств и медицинских изделий направили в городской бюджет 4,5 миллиарда рублей — это на 38,4 процента больше показателя за аналогичный период 2021 года. Фармацевтическая сфера входит в число крупнейших налогоплательщиков среди промышленных отраслей столицы и формирует около 10 процентов налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы, — рассказал Ефимов.

Также отмечают, что большая часть денег поступила в бюджет благодаря налогу на прибыль и НДФЛ. Более трех миллиардов рублей — это налоги. Они составляют 68 процентов поступлений фармсектора. Благодаря НДФЛ бюджет столицы получил 31 процент всех отчислений — это 1,4 миллиарда рублей, также говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в период с января по апрель бюджет столицы пополнился на 1 триллион 315,2 миллиарда рублей.