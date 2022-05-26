Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Фармацевтическая отрасль Москвы увеличила налоговые поступления на 38 процентов

Антон Махов
Город
Фармацевтическая отрасль Москвы увеличила налоговые поступления на 38 процентов
Фото: Pixabay

В период с января по март 2022 года производители лекарств и медицинских изделий перечислили в бюджет столицы более 4,5 миллиарда рублей — это на 38,4 процента больше показателей за тот же квартал 2021 года. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первом квартале 2022 года изготовители лекарств и медицинских изделий направили в городской бюджет 4,5 миллиарда рублей — это на 38,4 процента больше показателя за аналогичный период 2021 года. Фармацевтическая сфера входит в число крупнейших налогоплательщиков среди промышленных отраслей столицы и формирует около 10 процентов налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы, — рассказал Ефимов.

Также отмечают, что большая часть денег поступила в бюджет благодаря налогу на прибыль и НДФЛ. Более трех миллиардов рублей — это налоги. Они составляют 68 процентов поступлений фармсектора. Благодаря НДФЛ бюджет столицы получил 31 процент всех отчислений — это 1,4 миллиарда рублей, также говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в период с января по апрель бюджет столицы пополнился на 1 триллион 315,2 миллиарда рублей.

Налоги Медицина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте