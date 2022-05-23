Москва заработала свыше 1,3 триллиона рублей за этот год

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В период с января по апрель бюджет Москвы пополнился на один триллион 315,2 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов.

— За январь-апрель 2022 года в бюджет перечислено почти 40 процентов от объема запланированных на год доходов. Платежи по налогу на прибыль организаций за четыре месяца составили 47,6 процентов от запланированных годовых назначений, по НДФЛ — 33,1 процента. По специальным налоговым режимам годовой план выполнен на 48 процентов. Неналоговые доходы поступили в размере 44 процентов от запланированного на текущий год объема. Это соответствует плановым темпам исполнения бюджета города на 2022 год, — отметила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

Также стало известно, что по налогу на прибыль организаций за четыре месяца текущего года перечислено 502,1 миллиардов рублей. Объем поступлений по НДФЛ по состоянию на 1 мая 2022 года в столичный бюджет составил 485 миллиардов рублей. По специальным налоговым режимам, как уточняется, перечислено 85,8 миллиардов рублей. При этом план по доходам на текущий год выполнен на 39,7 процентов.

В пятницу, 29 апреля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что неналоговые доходы столицы за первый квартал 2022 года составили 2,3 миллиарда рублей. Данный показатель превышает результат аналогичного периода прошлого года на 50,6 процентов.