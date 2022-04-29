Неналоговые доходы Москвы с начала 2022 года превысили 70 миллиардов рублей

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Неналоговые доходы Москвы за первый квартал 2022 года составили 2,3 миллиарда рублей, что на 50,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На неналоговые доходы приходится около восьми процентов в структуре собственных доходов городского бюджета. За 10 лет их объем вырос вдвое — с 145,5 миллиарда рублей в 2012 году до 289,1 миллиарда рублей в 2021 году. Рост показателя связан в том числе с реализацией правительством Москвы полномочий по использованию городского имущества и земельных участков, администрированию штрафов и работы платных парковок, — пояснил заммэра.

Около 41 процента от общей суммы неналоговых доходов приходится на аренду и продажу городского имущества и земли, еще 13,5 процента — на администрирование штрафов. Кроме того, доходы в бюджет поступают от участия столицы в инвестиционных контрактах, платы за парковки и установки объектов наружной рекламы.

Министр правительства города, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что доходы от продажи земельных участков, принадлежащих городу, с начала 2022 года достигли 9,6 миллиарда рублей.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что финансы в городской бюджет также поступали за счет предоставления парковочных мест и оплаты штрафов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 28 апреля, в эфире телеканала ТВЦ обсудил стратегию столицы в условиях антироссийских санкций.