Неналоговые доходы Москвы с начала 2022 года превысили 70 миллиардов рублей
Неналоговые доходы Москвы за первый квартал 2022 года составили 2,3 миллиарда рублей, что на 50,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— На неналоговые доходы приходится около восьми процентов в структуре собственных доходов городского бюджета. За 10 лет их объем вырос вдвое — с 145,5 миллиарда рублей в 2012 году до 289,1 миллиарда рублей в 2021 году. Рост показателя связан в том числе с реализацией правительством Москвы полномочий по использованию городского имущества и земельных участков, администрированию штрафов и работы платных парковок, — пояснил заммэра.
Около 41 процента от общей суммы неналоговых доходов приходится на аренду и продажу городского имущества и земли, еще 13,5 процента — на администрирование штрафов. Кроме того, доходы в бюджет поступают от участия столицы в инвестиционных контрактах, платы за парковки и установки объектов наружной рекламы.
Министр правительства города, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что доходы от продажи земельных участков, принадлежащих городу, с начала 2022 года достигли 9,6 миллиарда рублей.
На официальном сайте мэра Москвы заключили, что финансы в городской бюджет также поступали за счет предоставления парковочных мест и оплаты штрафов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 28 апреля, в эфире телеканала ТВЦ обсудил стратегию столицы в условиях антироссийских санкций.