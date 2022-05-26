Центр занятости «Моя работа» предложил более 400 программ профобучения

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

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В московском центре «Моя работа» предложено более 400 программ бесплатного профессионального образования для безработных, людей предпенсионного возраста и матерей в декретном отпуске. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— Мы создаем все возможности для того, чтобы помочь москвичам обучиться навыкам, необходимым для успешного трудоустройства. В Москве есть более 400 программ бесплатного профобразования. При поддержке службы занятости горожане могут освоить как рабочую специальность (электромеханик, плотник, столяр), так и современную профессию (графический дизайнер, веб-разработчик), — рассказал Стружак.

Бесплатное обучение можно пройти в таких вузах, как Высшая школа экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и учебный центр «Профессионал».

В 2022 году популярностью пользуется курс по управлению в сфере экономики и финансов. Наиболее востребованные программы по современным направлениям — «Веб-дизайн и разработка сайтов» и «Предпринимательство и практические навыки ведения бизнеса», также говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что проректор РАНХиГС Марголин заявил о необходимости вернуть в вузы систему специалитета.