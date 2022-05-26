Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Орбакайте вспомнила, как «использовала» Преснякова ради успеха клипа

Антон Махов
Общество
Орбакайте вспомнила, как «использовала» Преснякова ради успеха клипа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская певица Кристина Орбакайте вспомнила, как использовала певца и бывшего возлюбленного Владимира Преснякова ради успеха своего клипа.

— Когда мы продумывали клип «Перелетная птица», то поняли, что нужен партнер. Хотелось придумать что-то оригинальное. Тогда я сказала: если хочется конфликта, то есть Владимир Пресняков. И в этот момент он мне позвонил, — вспоминает певица.

В нулевые годы Кристина Орбакайте выпустила клип на песню «Перелетная птица». Бывший избранник певицы Владимир Пресняков также принял участие в съемках. По словам Орбакайте, она хотела привлечь внимание к клипу с его помощью.

Звездная пара распалась в 1997 году, однако артисты смогли сохранить адекватные отношения ради общего сына Никиты. Это позволило Орбакайте легко завлечь Преснякова в проект, сообщает StarHit.

Недавно отметившая 40-летие певица Наталья Подольская, нынешняя жена Преснякова, рассказала об особом подарке, который приготовил для нее супруг. По словам артистки, она не верит в суеверия, поэтому не стала отказывать себе в празднике по случаю 40-летнего юбилея. Она отметила, что торжественное мероприятие надолго останется у нее в памяти.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте Владимир Пресняков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте