Орбакайте вспомнила, как «использовала» Преснякова ради успеха клипа

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Российская певица Кристина Орбакайте вспомнила, как использовала певца и бывшего возлюбленного Владимира Преснякова ради успеха своего клипа.

— Когда мы продумывали клип «Перелетная птица», то поняли, что нужен партнер. Хотелось придумать что-то оригинальное. Тогда я сказала: если хочется конфликта, то есть Владимир Пресняков. И в этот момент он мне позвонил, — вспоминает певица.

В нулевые годы Кристина Орбакайте выпустила клип на песню «Перелетная птица». Бывший избранник певицы Владимир Пресняков также принял участие в съемках. По словам Орбакайте, она хотела привлечь внимание к клипу с его помощью.

Звездная пара распалась в 1997 году, однако артисты смогли сохранить адекватные отношения ради общего сына Никиты. Это позволило Орбакайте легко завлечь Преснякова в проект, сообщает StarHit.

Недавно отметившая 40-летие певица Наталья Подольская, нынешняя жена Преснякова, рассказала об особом подарке, который приготовил для нее супруг. По словам артистки, она не верит в суеверия, поэтому не стала отказывать себе в празднике по случаю 40-летнего юбилея. Она отметила, что торжественное мероприятие надолго останется у нее в памяти.