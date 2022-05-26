Минтранс сообщил, что РЖД запустят не менее 250 дополнительных поездов на юг

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РЖД планирует в летний период запустить не менее 250 дополнительных рейсов поездов для перевозки пассажиров на юг России. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Всего же АО «ФПК» в летний период в южном направлении планируется назначить не менее 250 дополнительных рейсов поездов, — говорится в сообщении.

На данный момент назначено уже 103 дополнительных рейса. Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Москва – Анапа, Смоленск/Брянск – Имеретинский Курорт, Киров – Адлер и так далее.

Увеличение количества поездов связано с временными ограничениями работы аэропортов на юге страны. В связи с этим, основная нагрузка по перевозкам пассажиров на курорты Черноморского побережья и в Крым ложится на железную дорогу, отметили в пресс-службе.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что ждет туристический рынок России в этом сезоне. По его словам, туристический сезон в России уже успел набрать обороты, а граждане активно бронируют поездки как за рубеж, так и внутри страны.