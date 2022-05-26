Музей Победы пригласил москвичей на онлайн-экскурсию в День военного автомобилиста

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 29 мая, в филиале Музея Победы — музее «Главные оружейные реликвии армии» (Г.О.Р.А.) состоится бесплатная экскурсия для школьников, студентов и многодетных семей — «Дорогами войны». Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— Гости смогут совершить увлекательное путешествие по локациям филиала, где представлены уникальные образцы военной техники и вооружения времен Второй мировой. В том числе посетители побывают на военной автомобильной дороге и увидят самый массовый легковой довоенный автомобиль ГАЗ-М1. В экспозиции также представлены популярный грузовик ГАЗ-АА, джип ГАЗ-67, автомобиль-амфибия Форд GPA и другие, — говорится в сообщении.

Начало экскурсий обозначены на 16:10 и 17:40. Вход на мероприятие возможен только по предварительной регистрации Гид в ходе экскурсий расскажет об истории автомобилестроения в РФ и за рубежом в довоенное и военное время.

Также стало известно об открытии выставки «Как пуховый платок оборону крепил» 24 мая. Гости узнают, как вязальщицы Оренбуржья в годы войны отправляли на фронт теплые рукавицы, носки, свитера и жилеты.