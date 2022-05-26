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Участок МЦД-5 между Ярославским и Павелецким вокзалами может пройти под землей

Александр Афонин
Город
Участок МЦД-5 между Ярославским и Павелецким вокзалами может пройти под землей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Часть будущего пятого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-5) между Ярославским и Павелецким вокзалами может пройти под землей из-за географически сложного соединения. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пятый МЦД — никак не можем соединить Ярославский и Павелецкий вокзалы, сложно географически соединяется. Возникла идея пройти тоннелем под Москвой, по центру Москвы. Сейчас думаем над этим проектом, — сказал он.

Глава города отметил, что подземный проход поездов станет еще одним фантастическим проектом Москвы.

Также, мэр столицы напомнил, что первые два диаметра уже запущены в городе и считались большой работой. В следующем году ожидается запуск третьего и четвертого диаметра, передает агентство городских новостей «Москва».

20 мая Сергей Собянин выразил мнение, что четвертое направление МЦД является самым масштабным из диаметров и по пассажиропотоку. Маршрут пройдет через весь город и соединит семь центральных московских вокзалов. По словам Собянина, он улучшит транспортную доступность более 20 районов Москвы и четырех подмосковных городов.

МЦД Москва Сергей Собянин
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