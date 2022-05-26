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ВС РФ уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская авиация ликвидировала центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Николаевской области с помощью ударов высокоточными ракетами. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что за 24 часа ВС РФ также поразили 48 районов сосредоточения живой силы и вооружений врага, две артиллерийские батареи и два склада с боеприпасами в ДНР.

По словам представителя оборонного ведомства, российская армия также уничтожила под Николаевском 11 боевиков и 15 иностранных наемников.

Кроме того, армия РФ ликвидировала у села Николаевка в Донецкой народной республике пусковую установку «ЗРК Оса-АКМ», а в районе Чугуева под Харьковом — радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, передает РИА Новости.

До этого Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за последние 24 часа сбили один ударный вертолет Ми-24 и военно-транспортный самолет Украины, который доставлял боеприпасы националистам. Объекты были ликвидированы над поселком Гусаровка под Харьковом и в районе Кремидовки под Одессой.

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