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Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны за последние 24 часа сбили один ударный вертолет Ми-24 и военно-транспортный самолет Украины, который доставлял боеприпасы националистам. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Объекты были ликвидированы над поселком Гусаровка под Харьковом и в районе Кремидовки под Одессой.

Российская армия также уничтожила 13 беспилотников ВСУ, среди которых были два реактивных Ту-143 «Рейс», произведенных в Советском Союзе, передает РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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