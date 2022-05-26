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Четверо экстремалов спрыгнули с парашютом со строящегося колеса обозрения «Солнце Москвы»

Елена Самойлова
Происшествия
Четверо экстремалов спрыгнули с парашютом со строящегося колеса обозрения «Солнце Москвы»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, проспект Мира, 119В Карта всех событий

Четверо неизвестных проникли на строящееся колесо обозрения «Солнце Москвы». Об этом стало известно в четверг, 26 мая.

Высота колеса составляет 140 метров.

Экстремалы не просто залезли на объект, а еще и спрыгнули с него с парашютами, передает Telegram-канал Mash. Всех их задержали.

Видео: Telegram / Mash

В ноябре 2021 года 25 молодых людей ночью пробрались в здание Российской академии наук (РАН) и забрались на крышу. Там руферы снимали видео для своих социальных сетей.

колесо обозрения Экстрим Парашютисты
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