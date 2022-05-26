Москва выставила на торги три участка под строительство частных домов

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Хатминки Карта всех событий

Москва выставила на торги три земельных участка под строительство частных жилых домов. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На городских торгах реализуются земельные участки различного назначения — как под ведение бизнеса, так и под строительство жилых домов. Сейчас на аукцион выставлены три лота общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Они расположены в зонах индивидуальной жилой застройки в зеленых районах Москвы. Будущие владельцы смогут возвести на участках частные дома общей площадью до 1,6 тысячи квадратных метров, — отметил он.

Два объекта находятся в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), один — в Южном Бутове. Заявочная кампания по объектам будет продлена до 20 июня. Первый участок в ТиНАО, как уточняется, расположен в деревне Хатминки, второй — в деревне Шеломово. При этом участок в Южном Бутове находится в жилом микрорайоне на улице Павлика Морозова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в конце апреля в столице выставили на продажу шесть участков под строительство индивидуальных жилых домов. В частности, власти города продают пять участков, расположенных в Троицке, и один — на северо-западе города в Куркине.