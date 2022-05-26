ФМБА: Новой мощной волны COVID-19 в России не будет

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Новой мощной волны коронавируса в стране не стоит ожидать, однако вирус мутирует и может вернуться. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

— Мне представляется, что мощной какой-то волны ковида не должно быть. Конечно, сложно прогнозировать, потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, который значительно меняет свойства этого вируса. Здесь важно помнить, что инфекции возвращаются. Даже хорошо забытые возвращаются через какое-то время, — отметила Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

В среду, 25 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня. Власти Москвы компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. По решению главы города также будет прекращена работа по взысканию назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.