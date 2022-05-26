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Более 200 свертков с наркотиками изъяли у жителя Королева

Елена Самойлова
Происшествия
Более 200 свертков с наркотиками изъяли у жителя Королева
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Королёв, улица Ленина Карта всех событий

Более 200 свертков с наркотиками изъяли у жителя Королева. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков на улице Ленина.

При себе у злоумышленника было около 220 свертков со светлым порошком. Также в телефоне задержанного сотрудники МВД обнаружили фотографии и координаты мест тайников-закладок.

По указанным адресам оперативники нашли еще четыре свертка с аналогичным веществом.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Проведенная экспертиза показала, что содержимое 222 свертков является n-метилэфедроном, еще в двух свертках оказались амфетамин и мефедрон, добавила Петрова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 24 мая, еще один «кладмен» был задержан, когда вез в такси почти килограмм наркотика.

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