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Неизвестный вынес из ломбарда украшения стоимостью более миллиона рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Неизвестный вынес из ломбарда украшения стоимостью более миллиона рублей
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Свободный проспект Карта всех событий

Неизвестный вынес из ломбарда украшения стоимостью более миллиона рублей. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 23 мая из ломбарда на Свободном проспекте некто украл наличные и ювелирные изделия, после чего скрылся.

Материальный ущерб, нанесенный организации, превысил миллион рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

17 мая сообщалось о еще одной крупной краже: мужчина вынес из квартиры своего нового знакомого имущество на миллион рублей.

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