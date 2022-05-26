На фестивале «Небо: теория и практика» состоятся первые в мире авиационные гонки среди женщин

Фото: Пресс-служба мероприятия

Ежегодный авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» пройдет 28 и 29 мая 2022 года. Программа порадует и любителей, и «авиагурманов». Место встречи – аэродром «Черное» в Балашихинском районе Московской области.

Фестиваль «Небо: теория и практика» это не только зрелищное авиационное шоу, но и полезные занятия для детей, обсуждение актуальных тем малой авиации, частного пилотирования. В летной программе запланирована презентация самолетов и вертолетов, выступления пилотажных групп, а также парашютистов и мотопарапланеристов.

На фестивале пройдет сразу четыре официальных соревнования: Чемпионат Московской области по вертолетному спорту, Кубок МАРЗ в дисциплине «Авиационные гонки», Этап чемпионата RDR (гонки дронов) и Кубок Московской области по спорту сверхлёгкой авиации. Спортсмены продемонстрируют сложнейшие трюки на высоких скоростях. Главной особенностью Всероссийских соревнований на Кубок Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) станет то, что в рамках спортивного мероприятия состоятся первые в мире авиационные гонки среди женщин. Конкурировать в них будет исключительно прекрасная половина пилотов проекта «Русские авиационные гонки». В числе участниц — Ксения Гринберг, Валентина Поцелуева и Евсеева Евгения. У девушек разный путь к авиагонкам, но всех их объединяет тяга к покорению воздушной стихии. Среди участниц как опытные пилотессы, которые уже не раз проявили себя в авиационном виде спорта, так и начинающие спортсмены. Девушки будут соревноваться на самолетах Як-52.

На соревнованиях в Балашихе девушки выполнят летную программу, совершая маневрирование и проходя через пары специально сконструированных воздушных ворот, пилонов, на высоте 15-25 метров. В процессе прохождения трассы спортсмены выполнят фигуры сложного и высшего пилотажа.

Пилот проекта «Русские авиационные гонки» Ксения Гринберг поделилась своими ожиданиями от соревнований:

— Мы живем в стремительно меняющемся мире. Статус женщины в современном обществе тоже динамично изменяется, выходя за рамки быта. Сегодня девушки с успехом сочетают в себе множество социальных ролей, демонстрируя на собственном примере, что ничего нет невозможного. Для меня авиационные гонки – это невероятный источник положительных эмоций, любимое дело, отдушина. То, что по-настоящему окрыляет и дает силы двигаться только вперед. Я искренне рада, что имею возможность выступить в качестве участника соревнований, это очень ценный опыт и важный этап в моей спортивной карьере. На будущее у меня большие планы, но важно жить настоящим. А впереди непростые, но яркие соревнования, на которых я выложусь на все сто. Ведь победитель – не тот, кто управляет самым быстрым самолетом, а тот, кто отказывается проигрывать, — отметила она.