Мосгорсуд эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Богородский Вал, 8 Карта всех событий

Неизвестные направили сообщение в Московский городской суд с угрозами взрыва. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника «ВМ», после получения письма о «минировании» была проведена срочная эвакуация.

В настоящий момент у здания суда работают сотрудники экстренных служб. В том числе и кинологи, чтобы проверить информацию о заложенных взрывных устройствах.

Позже в пресс-службе подтвердили, что ничего не было обнаружено. Суд возвращается к работе в штатном режиме.

Накануне, 25 мая, стало известно, что четверых взрослых и ребенка спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы.