Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Мосгорсуд эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва

Елена Самойлова
Происшествия
Мосгорсуд эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Богородский Вал, 8 Карта всех событий

Неизвестные направили сообщение в Московский городской суд с угрозами взрыва. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника «ВМ», после получения письма о «минировании» была проведена срочная эвакуация.

В настоящий момент у здания суда работают сотрудники экстренных служб. В том числе и кинологи, чтобы проверить информацию о заложенных взрывных устройствах.

Позже в пресс-службе подтвердили, что ничего не было обнаружено. Суд возвращается к работе в штатном режиме.

Накануне, 25 мая, стало известно, что четверых взрослых и ребенка спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы.

Экстренные службы анонимное сообщение кинология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте