Четверых взрослых и ребенка спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Красный Казанец Карта всех событий

Спасатели во время ликвидации пожара в квартире жилого дома на улице Красный Казанец в Восточном административном округе Москвы эвакуировали пять человек, в числе одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице в среду, 25 мая.

В пресс-службе также добавили, что два человека спаслись самостоятельно. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось о троих пострадавших в результате пожара в квартире на востоке Москвы. Возгорание было вскоре ликвидировано.

25 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за пожара на Кунцевской улице. Около дома, в котором произошло возгорание, были обнаружены тела двух братьев с травмами, характерными при падении с высоты.

При вскрытии квартиры на 17-м этаже выяснилось, что мужчины заранее подвинули к двери холодильник, заблокировав тем самым вход. По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».