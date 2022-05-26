Движение на нескольких улицах возле «Лужников» перекроют вечером 29 мая

Движение транспорта на нескольких улицах возле большой спортивной арены «Лужники» перекроют вечером 29 мая. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Вечером 29 мая из-за проведения футбольного матча перекроют несколько улиц возле большой спортивной арены «Лужники», — говорится в сообщении.
Так, в городе перекроют Проектируемый проезд № 2309 — от улицы Усачева до улицы Доватора; улицу Савельева — от улицы Усачева до улицы Доватора; улицу Доватора — от улицы Хамовнический Вал до 1-й Фрунзенской улицы и улицу 10-летия Октября — от улицы Усачева до улицы Доватора.
Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно
Более подробную информацию можно узнать в инфографике, предоставленной Telegram-каналом «Дептранс. Оперативно».
Также стало известно, что на нескольких участках улицы Поляны будет ограничено движение транспорта с 30 мая в связи со строительством инженерных сетей. В частности, движение изменится на улице Поляны, дом 52, с 30 мая по 28 августа на круглосуточной основе. Помимо этого, с 14 сентября по 10 декабря перекроют движение на улице Поляны от дома 56 до дома 52; с 31 мая по 10 декабря автомобили прекратят движение на улице Поляны в районе дома 75, строение 1.
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