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«Я мог бы остаться в Америке»: Куклачев ответил на слухи об отъезде из России

Александр Афонин
Общество
«Я мог бы остаться в Америке»: Куклачев ответил на слухи об отъезде из России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Сети появились слухи, что Юрий Куклачев покинул Россию и сейчас проживает в Израиле. Однако артист опроверг эту информацию и заявил, что посетил Святую землю исключительно из-за религиозных соображений.

— Я сейчас нахожусь дома, в Москве. Слухи о том, что я уехал за границу, распространяют мои злопыхатели — те же самые люди, которые когда-то пытались распространить информацию о том, что я якобы издеваюсь над кошками, — сказал он.

Куклачев отметил, что ему не раз предоставлялась возможность покинуть Россию. Например, он рассказал, что в 1989 году он заключил пятилетний контракт с заказчиками из Лас-Вегаса.

— Я мог бы навсегда остаться в Америке, получить там гражданство, иметь яхту и другие богатства. Но я даже в то время не уехал из России, — добавил артист.

По словам Куклачева, сейчас у него есть театр и много работы, уезжать из страны он не собирается, передает «Собеседник».

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Певцов высказался о российских звездах шоу-бизнеса, которые покинули страну. По его словам, подобные люди думают лишь о себе и им не интересна родина.

Шоу-бизнес Юрий Куклачев Россия
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