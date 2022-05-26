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Клара Новикова ответила на слова Кушанашвили, который «запретил» ей выступать

Александр Афонин
Общество
Клара Новикова ответила на слова Кушанашвили, который «запретил» ей выступать
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Артистка эстрады Клара Новикова отреагировала на слова телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили, который «запретил ей выступать».

— Отара в жизни никогда не встречала. Как мне вообще можно что-то запретить? Отар, конечно, шутит, но он так всегда шутит, что я не вижу в этом шутки. У меня есть какие-то концерты, на которые я соглашаюсь. На какие-то не соглашаюсь, — сказала она.

Новикова добавила, что хочет «закрыть рот» Кушанашвили. По ее словам, журналист может говорить только глупости. Артистка заявила, что телеведущий получает удовольствие, провоцируя других, передает «Телепрограмма».

До этого народная артистка России Клара Новикова рассказала о том, чувствует ли себя одинокой. По ее словам, она не может постоянно находиться в обществе — ей необходимо время на уединение.

Отар Кушанашвили 23 мая сообщил, что не поддерживает медиаперсон, которые выступили с осуждением Филиппа Киркорова после его поездки на Евровидение-2022. Он отметил, что Россию никто не унижал, а певец имеет право ездить, куда хочет.

Клара Новикова критика Отар Кушанашвили
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