«Имел право»: Кушанашвили вступился за посетившего Евровидение Киркорова

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Телеведущий Отар Кушанашвили не поддержал медиаперсон, выступивших с осуждением Филиппа Киркорова после его поездки на Евровидение-2022, заявив, что король российской эстрады имел на это право.

— Филипп Киркоров имел право поехать на Евровидение, хотя на него обрушились критиканы: «Как ты можешь, нашу страну унизили!» — прокомментировал в эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили визит певца на музыкальный конкурс.

Телеведущий отметил, что нашу страну никто не унижал. Киркоров имеет право ездить, куда хочет, заключил журналист.

Ранее Киркоров подвергся критике за то, что побывал на международном конкурсе Евровидение в Турине, на который Россию не допустили к участию. Исполнитель признался, что его позвали на мероприятие в качестве почетного гостя. В частности звезду эстрады осудил режиссер Никита Михалков. В авторской программе «Бесогон» на YouTube-канале он также раскритиковал певца за неуважение к христианским символам и попытку заступиться за уехавших из страны артистов.

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал поездку Филиппа Киркорова аморальной, которая совсем не красит его как патриота.