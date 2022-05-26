Житель столицы самостоятельно изготовил оружие и хранил боеприпасы в квартире

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, 4-я Новокузьминская улица Карта всех событий

Задержан подозреваемый в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а также хранении боеприпасов и пороха. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска в целях проверки поступившей информации задержали 48-летнего мужчину на 4-й Новокузьминской улице.

В ходе осмотра квартиры задержанного сотрудники МВД обнаружили газовый пистолет, 31 патрон калибра девять миллиметров и контейнер с порошком. Кроме того, полицейские нашли самодельный пистолет из охолощенного оружия, в котором заменен ствол.

Результаты проведенной экспертизы показали, что в изъятом контейнере находится порох массой 13,5 грамма. Также выяснилось, что все боеприпасы пригодны для использования, однако документов на приобретение и хранение оружия задержанный не предъявил.

По данному факту возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление оружия».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Накануне, 25 мая, столичные полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов времен Великой Отечественной войны.