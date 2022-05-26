Число субъектов малого и среднего бизнеса в России достигло 6 миллионов

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Число субъектов малого и среднего бизнеса в России составило более 6 миллионов по итогам апреля. Об этом в четверг, 26 мая, заявил премьер-министра страны Михаил Мишустин.

По его словам, этот результат превышает значения, которые были зафиксированы до пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.

В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего предприятия (МСП), позволяющие активно развивать бизнес в черте города. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Заммэра добавила, что недавно в городе была открыта горячая линия по вопросам работы в условиях санкций, на которой бизнесменам рассказывают обо всех актуальных видах помощи. На сегодняшний день число московских субъектов МСП превышает 800 тысяч.