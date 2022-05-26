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Врач назвал причины развития ожирения

Ирина Игнатенко
Общество
Врач назвал причины развития ожирения
Фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИЛ хирургии метаболических нарушений НМИЦ им. В. А. Алмазова Александр Неймарк рассказал, почему проблема ожирения стала столь распространенной среди современных людей.

По словам специалиста, только в России данным заболеванием страдают порядка 35 процентов населения.

Проблема ожирения стала особенно актуальна в последние годы. Это связано с изменением образа жизни человека.

Появилась абсолютная доступность еды. Образ жизни изменился и с точки зрения стресса и активности. Отсутствие адекватного питания (люди часто питаются фаст-фудом, устраивают углеводные перекусы), отсутствие подвижности (мы в основном перемещаемся в автобусах и автомобилях) привело к общемировой тенденции распространения заболеваемости ожирением, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Кроме того, современные люди практически постоянно находятся в стрессе и тревожном состоянии. Стресс — один из многих генераторов, в том числе и нарушения обмена веществ, что приводит к набору веса.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, почему возвращаются сброшенные на диете килограммы, и рассказала, как правильно контролировать этот процесс.

Здоровье Лишний вес Ожирение
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