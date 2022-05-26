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Пожар произошел в доме в подмосковном Раменском

Елена Самойлова
Происшествия
Пожар произошел в доме в подмосковном Раменском
Фото: Telegram / Москва 24
Россия, Московская область, Раменское, улица Гурьева, 15к1 Карта всех событий

В квартире в Раменском произошел пожар. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Гурьева. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

— Были эвакуированы люди, живущие с третьего по пятый этаж, — заключили в пресс-службе ведомства.

Днем ранее, пять человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы. Площадь пожара составила 20 квадратных метров

Подмосковье МЧС Раменский район
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