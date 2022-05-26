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«Морщины появляются»: Краснова заявила, что Арзамасова состарилась в браке с Авербухом

Георгий Соланович
Общество
«Морщины появляются»: Краснова заявила, что Арзамасова состарилась в браке с Авербухом
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Комик Наталья Краснова заметила, что внешность звезды «Папиных дочек» Елизаветы Арзамасовой сильно изменилась после брака с фигуристом Ильей Авербухом.

По словам Красновой, существует теория, согласно которой в браке между людьми с большой разницей в возрасте младший начинает выглядеть старше, а старший — моложе. Сейчас фигуристу 48 лет, а актрисе — 27.

— Авербухи! Посмотрите на мужчин в возрасте, которые женятся на молодых. Девочки становятся как будто старше в одночасье или психологически им неприятно, и они стареют, морщины появляются, а парню, которому 68, как будто 20, — заявила комик на YouTube-шоу.

При этом Арзамасова не раз заявляла, что именно Авербух показал ей, что такое настоящая любовь.

14 апреля сообщалось, что актриса решила сменить свою фамилию спустя два года после замужества. Как рассказал ее супруг, раньше артистка не планировала менять фамилию из-за большой бюрократической волокиты, связанной с этим процессом. Однако сейчас у знаменитости появилось такое желание, она хочет стать Арзамасовой-Авербух.

внешность Лиза Арзамасова Илья Авербух
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