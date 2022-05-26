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Один человек погиб в результате пожара в пятиэтажке в подмосковном Раменском

Елена Самойлова
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в пятиэтажке в подмосковном Раменском
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Московская область, Раменское, улица Гурьева, 15к1 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в подмосковной пятиэтажке. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, жертвой пожара в доме 15к1 на улице Гурьева стал один человек.

— В 14:48 поступило сообщение о возгорании в жилом здании. Дом 5-этажный, многоквартирный, не газифицированный. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в квартире на втором этаже, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожар был локализован в 15:32 на площади 30 квадратных метров.

— Эвакуировано десять человек, из них три ребенка. Также спасено тринадцать человек, из них двое детей. Погиб один человек. К тушению привлекалось 58 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Точная причина пожара устанавливается.

О пожаре в Раменском стало известно ранее.

Подмосковье Раменский район Московская область
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