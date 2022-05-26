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Белоруссия обеспокоена полетами разведавиации НАТО у своих границ

Антон Махов
В мире
Белоруссия обеспокоена полетами разведавиации НАТО у своих границ
Фото: Pixabay / jorono

Минск обеспокоен полетами разведывательной авиации НАТО у своих границ. Об этом в четверг, 26 мая, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

— Мы прекрасно понимаем, что все те полеты, которых происходит десятки в сутки, — это оперативное изучение территории, подготовка летчиков, которые изучают, смотрят. Нас это не может не беспокоить. Не дай бог чтобы это стало театром военных действий в будущем, — сказал Хренин.

Глава белорусского Министерства обороны также подчеркнул, что в Минске пристально следят за всеми действиями НАТО. По его словам, столица вырабатывает «комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу этого напряжения, которое сложилось вокруг наших границ».

Хренин также заявил, что большинство участников Европейских маневров НАТО, в том числе «Защитники Европы — 2022», — это военные США.

В свою очередь Белоруссия отслеживает технологическое развитие стран НАТО, также подчеркнул министр обороны, говорится в сообщении РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность вхождения страны в состав другого государства.

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