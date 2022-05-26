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Людмила Гусева: Снижение ставки льготного кредитования до 9 процентов коснется новых займов и ранее выданных кредитов

Лейла Алиева
Город
Людмила Гусева: Снижение ставки льготного кредитования до 9 процентов коснется новых займов и ранее выданных кредитов
Фото: duma.mos.ru

Стоимость кредитных средств для столичного бизнеса последовательно снижается. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила депутат Московской городской думы, председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Прошедшие три месяца были серьезным испытанием для бизнеса. И меры поддержки, внедряемые в оперативном порядке в Москве, были направлены на то, чтобы для бизнеса как сгладить последствия турбулентности на финансовом рынке, так и дать ресурсы для маневра в условиях разрыва договоренностей, логистических цепочек, — отметила Гусева.

По словам депутата, запуск льготной программы кредитования, которая позволила предоставить предприятиям оборотные средства и финансы на запуск импортозамещающих производств был одним из важнейших компонентов этой работы.

Кроме того она напомнила, что для столичных промышленных предприятий были предоставлены кредиты под 11 процентов годовых для предприятий реального сектора экономики, под 12 процентов — для строительного сектора. А это в свою очередь позволило сгладить последствия резкого повышения ключевой ставки Банка России и соответственно ставок по коммерческим кредитам, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о снижении ставки по льготным кредитам для промышленности и строительства. Отмечается, что программу льготного кредитования предприятий приняли в марте 2022 года.

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