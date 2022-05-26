В Польше отменят бесплатный проезд для украинских беженцев

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В нескольких городах Польши бесплатный проезд для украинских беженцев будет отменен. Об этом стало известно из объявлений в трамваях и автобусах Варшавы.

— С первого июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным, — говорится в объявлениях на транспорте.

Сразу после начала российской спецоперации на Украине несколько польских городов ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для граждан Украины. С 24 февраля в Польшу прибыли более 3,5 миллиона украинских беженцев.

Также сообщают, что в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд для граждан Украины отменили еще в конце апреля, до конца июня украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Познани и Люблине, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров потребовал у Польши извинений за нападение на посла РФ. По словам Кадырова, польским властям не следует «играть под дудку» западных стран и США. Это будет иметь для страны серьезные последствия, заявил чеченский президент в своем Telegram-канале.