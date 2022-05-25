«Не играйте под дудку Запада»: Кадыров потребовал у Польши извинений за нападение на посла РФ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал у Польши извинений за нападение на российского посла Сергея Андреева 9 мая. Об этом Кадыров заявил в среду, 25 мая.

— После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите своё оружие, своих наёмников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду, — заявил глава республики.

По словам Кадырова, Польским властям не следует «играть под дудку» западных стран и США. Это будет иметь для страны серьезные последствия, заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

9 мая стало известно о нападении на российского посла в Варшаве. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Полицейские прибыли на место инцидента через несколько минут и помогли дипломату дойти до машины.

После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на Анрдеева. Уточняется, что по факту нападения следователи возбудили дело по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой в целях провокации войны или осложнения международных отношений».