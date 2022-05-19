СК возбудил дело по факту нападения на посла России в Польше

Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на посла России в Польше Сергея Андреева, которое произошло 9 мая. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Нападения на лиц, пользующихся международной защитой, и их служебный транспорт должны строго преследоваться по закону. Для привлечения виновных лиц к ответственности Российская Федерация будет использовать все возможные правовые и дипломатические механизмы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту нападения следователи возбудили дело по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой в целях провокации войны или осложнения международных отношений».

9 мая стало известно о нападении на российского посла в Варшаве. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила послу возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Сотрудники полиции прибыли через несколько минут и помогли дипломату дойти до машины.

Позже министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский оправдал нападение на посла России. Он добавил, что Андрееву не было рекомендовано возлагать цветы на мемориальном кладбище города, и благодаря полиции он смог без происшествий уехать с места инцидента.