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Глава МВД Польши оправдал нападение на российского посла

Лейла Алиева
В мире
Глава МВД Польши оправдал нападение на российского посла
Фото: depositphotos

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в понедельник, 9 мая, оправдал нападение на посла России в республике Сергея Андреева, связав это с событиями на Украине.

— Собрание противников российской агрессии на Украине, где ежедневно происходят преступления геноцида, было легальным. Эмоции украинских женщин, принимающих участие в манифестации, чьи мужья мужественно борются, защищая отечество, понятны, — отметил Каминьский.

Кроме того он добавил, что российскому послу не было рекомендовано возлагать цветы на мемориальном кладбище города, а благодаря полиции он смог спокойно уехать с места происшествия, передает ТАСС.

До этого в МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России Сергея Андреева.

В понедельник стало известно о нападении на российского посла в Варшаве. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила послу возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Сотрудники полиции прибыли через несколько минут и помогли дипломату дойти до машины.

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