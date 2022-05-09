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МИД Польши признал серьезность ситуации с нападением на посла РФ

Лейла Алиева
В мире
МИД Польши признал серьезность ситуации с нападением на посла РФ
Фото: Pixabay

В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России Сергея Андреева. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

— Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней, — цитирует его РИА Новости.

В понедельник стало известно о нападении на российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила послу возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Сотрудники полиции прибыли через несколько минут и помогли послу дойти до машины.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нападение на российского посла в Варшаве отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае военной угрозы со стороны Польши Белоруссия не станет молчать и ответит должным образом. Президент добавил, что в стране осознают военную опасность со стороны НАТО, но за Белоруссией стоит Россия, с которой заключен договор о военном сотрудничестве.

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