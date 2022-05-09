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Лукашенко: Минск должным образом ответит Варшаве в случае военной угрозы

Лейла Алиева
В мире
Лукашенко: Минск должным образом ответит Варшаве в случае военной угрозы
Фото: Администрация президента РФ

В случае военной угрозы со стороны Польши, Белоруссия не станет молчать и ответит должным образом. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко

— Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста, — заявил Лукашенко.

Кроме того, президент добавил, что в стране осознают военную опасность со стороны НАТО, но за Белоруссией стоит Россия, с которой заключен договор о военном сотрудничестве, передает «Белта».

До этого Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ РФ. Отмечается, что в настоящее время там сосредоточено порядка 37,5 тысячи военнослужащих, 24,5 тысячи из которых — в Польше и странах Балтии.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что армия страны готовится ответить на возможную провокацию со стороны соседствующих западных стран, и подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Минска с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва еще покажут всему миру «кузькину мать».

Александр Лукашенко Польша военная угроза
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