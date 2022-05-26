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В ассоциации педагогов оценили шансы выпускников на удачную сдачу ЕГЭ в 2022 году

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В ассоциации педагогов оценили шансы выпускников на удачную сдачу ЕГЭ в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 2022 году в ЕГЭ стало еще больше заданий, связанных с реальной жизнью. При этом на сложность сдачи экзамена такие задания не влияют. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель председателя Единой независимой ассоциации педагогов Роман Дощинский.

Он отметил, что с каждым годом экзамен становится все больше ориентированным на решение задач, имеющих отношение к реальности.

— Экзамены движутся к стандарту, который уже работает в штатном режиме. Все формулировки, которые прописаны в стандарте (в том числе, ориентация на функциональную грамотность школьника, способность решать жизненные задачи с помощью предметных знаний), устремлены к этому, — рассказал эксперт.

Так, по его словам, в русском языке появилось задание, связанное со стилистикой, — теперь экзамен охватывает все стили, применяемые в реальной жизни. Много подобных заданий и в математике. С каждым годом таких задач в ЕГЭ становится все больше, подчеркнул специалист.

По словам специалиста, сейчас сложилась уникальная ситуация: два года назад нынешние выпускники не смогли получить первый опыт сдачи государственного экзамена.

— У нас в этом году особый выпуск, у многих переживания по этому поводу. Ребята не проходили через ОГЭ, потому что в 2020 году его отменили из-за пандемии. Для них это будет первое вступление во взрослую жизнь. Раньше дети в девятом классе уже имели опыт и готовились к следующему испытанию, — пояснил специалист.

По мнению эксперта, ждать ухудшения ситуации с результатами не стоит: в частности, и русский язык, и базовая математика стабильно хорошо сдаются российскими школьниками. Кроме того, ученик, поступающий в десятый класс, может выбрать два предмета для изучения на углубленном уровне. В этом случае он успешно подготовится к ЕГЭ по выбранным дисциплинам даже без занятий с репетиторами, подытожил Дощинский.

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