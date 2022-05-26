Валерий Головченко: Расширение сети банков — участников льготного кредитования поддержит больше предпринимателей

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Расширение сети банков — участников льготной программы кредитования промышленных предприятий поможет охватить мерами поддержки больше предпринимателей столицы. Об этом в среду, 26 мая, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— В Москве меры поддержки в виде субсидируемых кредитов доступны целому ряду отраслей реального сектора. Это и гостиничный бизнес, и общепит, и строительство, многие другие. Внешнее давление коснулось многих направлений столичной экономики. Импортозамещение развивается, но требует значительных усилий, — и тут на помощь могут прийти льготные кредиты, которые можно направить как на запуск новых производств, так и на оборотные средства, что необходимо в условиях смены поставщиков, перестройки логистических цепочек, — рассказал Головченко.

Кроме того, он отметил, что важным условием для работы антикризисных мер является понятный и удобный порядок получения кредита на льготных условиях. На данный момент к этой работе подключился 21 банк. Так, достаточно заключить кредитный договор в своем банке, а затем передать заявку на получение субсидии в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого депутат Московской городской думы, председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила о последовательном снижении стоимости кредитных средств для столичного бизнеса.