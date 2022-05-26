Второй этап проекта по созданию карьеры в соцсетях «ТопБЛОГ» начнется в мае этого года

Фото: pexels.com

Второй этап проекта для всех желающих научиться успешно вести социальные сети «ТопБЛОГ» начнется в мае 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— Экспертами и наставниками Проекта «ТопБЛОГ» являются блогеры с миллионной аудиторией, эксперты в сфере цифрового маркетинга и непосредственно сотрудники социальных сетей. Программа обучения выстроена так, что пользу смогут вынести все: кто впервые зарегистрировался в соцсети и даже опытные блогеры, — говорится в сообщении на сайте проекта.

Первый этап — регистрация на участие в вебинарах и мастер-классах от специалистов — начался в марте текущего года и закончится в мае. Второй этап — обучение — начнется в этом месяце и продлится до июня 2022 года.

После прохождения обучения участников проекта ждут деловые форумы блогеров, блог-тур и блог-уикенд.

6 мая сообщалось, что «Техноград» на ВДНХ обучит предпринимательниц сплочению команды. На тренинги приглашают действующих бизнесменов. Обучение проводят бесплатно, для участия нужно предварительно пройти регистрацию.