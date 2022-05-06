«Техноград» на ВДНХ обучит предпринимательниц сплочению команды

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центр развития карьеры образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ проведет новый онлайн-курс в рамках проекта «Мама онлайн», здесь предпринимательницы и владельцы компаний и самозанятые женщины узнают, как масштабировать свое дело.

Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Для того чтобы бизнес был успешным, недостаточно оригинальной идеи и проработанной стратегии компании. Для этого также необходимо выстроить командную работу таким образом, чтобы штат сотрудников стал единым слаженным механизмом. Корпоративный дух — мощный двигатель,— рассказал Фурсин.

На тренинги приглашают действующих предпринимательниц. Обучение проводят бесплатно, для участия нужно предварительно пройти регистрацию, также говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-курс называется «Как собрать сильную команду для своего бизнеса и удержать ее в турбулентное время?». В него входят четыре вебинара. В ходе занятий участницы научатся подбирать, организовывать и эффективно управлять персоналом своего бизнеса. Занятия будет вести Айжан Азенова, основательница и владелица юридической компании, юрист с 12-летним стажем и блогер.

Также центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил новый бесплатный онлайн-курс на тему эффективных коммуникаций, который стартует 6 мая.