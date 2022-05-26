Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Дело двух подростков, погибших от передозировки наркотиков в Рузе, направлено в суд

Елена Самойлова
Происшествия
Дело двух подростков, погибших от передозировки наркотиков в Рузе, направлено в суд
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Рузе в суд направлено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков двоим несовершеннолетним, которые скончались в результате их употребления. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, запрещенные вещества школьникам продал 25-летний местный житель. Они вместе находились в комнате общежития пионерского лагеря «Солнечный», когда подростки приняли наркотик.

Впоследствии оба скончались от отравления на месте происшествия. Как выяснилось позже, это был метадон.

— Уголовное дело направлено в Рузский районный суд для рассмотрения по существу, — подчеркнула Григорьева.

О смерти подростков сообщалось в марте текущего года.

Подмосковье Московская область Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте