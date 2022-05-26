Дело двух подростков, погибших от передозировки наркотиков в Рузе, направлено в суд

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Рузе в суд направлено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков двоим несовершеннолетним, которые скончались в результате их употребления. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, запрещенные вещества школьникам продал 25-летний местный житель. Они вместе находились в комнате общежития пионерского лагеря «Солнечный», когда подростки приняли наркотик.

Впоследствии оба скончались от отравления на месте происшествия. Как выяснилось позже, это был метадон.

— Уголовное дело направлено в Рузский районный суд для рассмотрения по существу, — подчеркнула Григорьева.

О смерти подростков сообщалось в марте текущего года.