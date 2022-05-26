Загрутдинов: Восемь жилых домов строят и проектируют по программе реновации в районе Можайский

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Говорова, вл14/16 Карта всех событий

В столичном районе Можайский строят и проектируют восемь жилых домов по программе реновации. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В стадии строительства находятся шесть зданий, в проектировании — еще две новостройки, — рассказал он.

Отмечается, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми — там построят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Новостройки возводят по адресам: улица Говорова, владение 14/16; улица Горбунова, владение 11/3; улица Гродненская, владение 7/9; улица Красных Зорь, владение 23/25; улица Толбухина, владение 2/4 и улица Петра Алексеева, владение 12.

Глава департамента добавил, что с момента старта программы реновации в районе Можайский ввели в эксплуатацию четыре жилых дома, площадь которых составляет 40,6 тысяч квадратных метров.

До этого стало известно, что специалисты построят жилой дом на 274 квартиры в Можайском районе столицы по программе реновации.