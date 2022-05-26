СК завершил расследование дела о финансировании терроризма

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в финансировании террористов. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, с октября по декабрь 2021 года обвиняемый собирал деньги, которые впоследствии переводил со своей карты участникам запрещенной в РФ международной террористической организации.

Силовики задержали фигуранта, в отношении него было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

— Уголовное дело передано для направления в суд, — заявила Иванова.

В пятницу, 20 мая, сообщалось, что суд отправил в колонии участников ОПГ, обвиняемых в разбое, убийствах и терроризме.