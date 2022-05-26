Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

СК завершил расследование дела о финансировании терроризма

Елена Самойлова
Происшествия
СК завершил расследование дела о финансировании терроризма
Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в финансировании террористов. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, с октября по декабрь 2021 года обвиняемый собирал деньги, которые впоследствии переводил со своей карты участникам запрещенной в РФ международной террористической организации.

Силовики задержали фигуранта, в отношении него было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

— Уголовное дело передано для направления в суд, — заявила Иванова.

В пятницу, 20 мая, сообщалось, что суд отправил в колонии участников ОПГ, обвиняемых в разбое, убийствах и терроризме.

Следственный комитет Москва Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте